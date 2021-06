Denise Pipitone, testimonianza-choc a Storie Italiane: "Non tutti i poliziotti erano corrotti ma...", come e perché è sparita

03 giugno 2021 a

a

a

Un groviglio di nuove scoperte complica ancora di più il caso Denise Pipitone. Della bambina scomparsa da Mazara del Vallo diciassette anni fa si occupa anche Eleonora Daniele nel suo programma di Rai Uno, Storie Italiane. La conduttrice nella puntata del 3 giugno ha intervistato una persona dal volto coperto e dalla voce camuffata. Si tratta di un ex dipendente delle forze armate che ha parlato di Claudio Corona, fratello di Anna Corona. Secondo l'uomo Corona "aveva delle amicizie nella polizia". E ancora, ha spiegato l'ex membro delle forze dell'ordine: "Non tutti i poliziotti erano corrotti ma aveva amici che lo avvisano. Le persone non avevano fiducia nella polizia di Mazara, nei carabinieri e nella finanza si".

"Nuovi indagati e documenti esclusivi". Sciarelli, l'annuncio sul caso-Denise Pipitone

Poi la precisazione: "Sto parlando di 18 anni fa, ora le cose sono cambiate, le persone, se vedevano una cosa non parlavano con la polizia perché sapevano che Claudio aveva amicizie con criminali ma non erano dei mafiosi". A specificare la posizione dell'intervistato è stata l'inviata Maria Grazia Sanrocco: "Si tratta di un ex appartenente alle forze dell’ordine che avrebbe vissuto indirettamente questa esperienza. Claudio godeva dell’appoggio di alcuni esponenti della polizia, lui però ha sottolineato che ciò accadeva 17 anni fa e oggi le cose sono diverse: a suo dire le persone che potrebbero aver visto hanno preferito tacere perché Claudio ha sempre goduto della protezione".

"Qual è la sua nuova famiglia, come le hanno fatto il lavaggio di cervello": Denise Pipitone, l'ultima bomba dell'ex pm

La domanda che tutti si fanno, compreso il legale di Piera Maggio (mamma di Denise) Giacomo Frazzitta, è: "Perché queste persone non si fanno avanti?". Storie Italiane per vederci più chiaro ha voluto raggiungere anche l’ex responsabile di Anna Corona nell’albergo dove lavorava, che ha spiegato sul giorno della scomparsa della piccola: "La Corona era in hotel fino alle 11:50, non ricordo di averla più vista in hotel, assolutamente no, non lo so se altri l’hanno vista. c’erano le scale anti-incendio e magari potrebbe essere uscita da li".

"Loro sanno tutto". Denise Pipitone, l'avvocato Frazzitta sgancia la bomba da Matano: i sette che possono risolvere il caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.