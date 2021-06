Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi: "Legame speciale". Che bomba su Al Bano e mamma: la Lecciso che dice?

08 giugno 2021 a

Tempo di confessioni per Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tempo di confessioni tutte in famiglia: parla infatti di papà e mamma, Al Bano Carrisi e Romina Power. Parla del loro amore, del loro rapporto, difficile e pieno di passione. Poi Romina junior si spende anche sui nonni: quelli materni grandi attori hollywoodiani mentre quello paterno fu imprigionato dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. "Sembra un film", ha commentato stupita la Bortone.

Quando le chiedono perché Al Bano e Romina riescano sempre a rendere l'atmosfera attorno a loro speciale, ecco che Romina Junior risponde: "Sono una favola dei giorni d'oggi". E ancora: "Si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia", ha spiegato la figlia di una coppia che, pur dopo la separazione, ha sempre mantenuto un legame molto particolare. E chissà cosa pensa Loredana Lecciso, delle parole di Romina junior...

Dunque, l'aneddoto sulla nonna materna, Linda Christian: "Io l’ho conosciuta quando era piccola poco, perché io vivevo in Italia e lei in America, l’ho vissuta di più negli ultimi giorni purtroppo. Ricordo questa donna, che ha avuto un cancro, che viveva anche la vita in modo poetico", ha ricordato Romina Carrisi. "Ho lo spettacolo nel sangue, fa parte di me", ha poi concluso rivolgendo i riflettori su se stessa.

