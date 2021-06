Reazione a Catena, dopo l'infortunio la grossa vincita: "Come mi sono fatto male", superato il dolore

08 giugno 2021 a

a

a

I Tre Forcellini sono tornati col botto a Reazione a Catena: nell’estate del 2019 erano diventati noti ai telespettatori di Rai1 per essere stati in gara per diverse settimane di seguito. Oggi, martedì 8 giugno, hanno sfidato altri ex concorrenti per il torneo dei campioni, incassando 16.250 euro e i complimenti del padrone di casa, Marco Liorni. Il quale ha voluto ringraziare per gli ascolti ottenuti ieri al ritorno di Reazione a Catena, un programma evidentemente molto amato.

L'Eredità, cala il sipario per Flavio Insinna: su Rai 1 ecco Marco Liorni. E a settembre... gli ultimi rumors

Non è sfuggito alle telecamere di Rai1, però, il piccolo incidente di cui è stato vittima uno dei membri dei Tre Forcellini: Simone si è infatti presentato con il tutore a un piede, quello destro, che si è infortunato qualche giorno prima della registrazione. La regia ha prontamente inquadrato il problema, che ha costretto il ragazzo a giocare stando seduto su uno sgabello. “Sono caduto facendo arrampicata. Sono caduto un po’ male e mi si è girata la caviglia. Ma ci tengo a dire che si tratta di uno sport molto sicuro, quindi invito tutti a praticarlo”, ha dichiarato il concorrente.

"Ci abbiamo messo il cuore". Il dramma del campione a L'Eredità, Insinna ci prova: da lacrime

L’infortunio fisico non ha di certo limitato le menti dei Tre Forcellini, che hanno vinto il montepremi di puntata e l’opportunità di giocare la semifinale del torneo dei campioni di Reazione a Catena, che si svolgerà alla fine della settimana. Dalla prossima, invece, Marco Liorni tornerà con concorrenti del tutto inediti.

I carabinieri e la frode sentimentale, crollo di Marco Liorni: a un passo dalle lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.