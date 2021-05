Italia Sì, il crollo di Marco Liorni: carabinieri e frode sentimentale, a un passo dalle lacrime

16 maggio 2021 a

Attimi di emozione in tv per Marco Liorni. Siamo a Italia Sì, il programma che conduce il sabato su Rai 1. Si parla di gente comune, storie di vita. Nel caso specifico si parla di Sabrina, vittima di una frode sentimentale. La donna ha trovato però il coraggio di denunciare, di metterci la faccia, tanto da mostrarsi in televisione senza provare vergogna per il fatto di essere stata raggirata.

Le telecamere di Italia Sì, prima dell'intervento di Sabrina, hanno mostrato la caserma dei carabinieri dove la donna aveva presentato denuncia. Una vicenda che come detto emoziona Liorni, che appare a un passo dalle lacrime, insomma intento a trattenerle.

"Sono sinceramente emozionato anche io perché so quello che sta per accadere. Lei si chiama Sabrina, il suo nome lo dice a voce alta, ci ha scritto una mail", ha introdotto Liorni la vicenda. Dunque, le parole della donna: "Io mi sono fatta plagiare, sono caduta in una frode sentimentale. Chiedo scusa alla mia famiglia. Loro avevano capito che stavo sbagliando, ma io ho continuato a fare di testa mia". E ancora: "È stato un processo che è durato un po’ di tempo, ma alla fine ha deciso di farlo, di venire qui e di cambiare la sua vita", ha concluso Sabrina

