L'Eredità, dramma del campione: "Ci abbiamo messo il cuore". Flavio Insinna ci prova, da lacrime

Grande delusione per Massimiliano, il campione de L'Eredità che, nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1, ha perso l'opportunità di vincere i 27.500 euro in palio. Il concorrente arrivato fino alla fine del quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna si è dovuto arrendere all'ennesima disfatta. Ma il conduttore lo ha consolato dicendogli: "Ci abbiamo messo il cuore" e gli ha ricordato che nelle prossime puntate avrà comunque la possibilità di ritentare la fortuna se riuscirà a difendere il suo titolo di campione.

Partendo dai cinque indizi a sua disposizione, ossia "palma, fronte, coda, erba e ribelle", Massimiliano ha dato come risposta la parola "cuore", che però si è rivelata sbagliata. E proprio per la parola da lui scritta sul cartellino, Flavio Insinna ha affermato: “Ci abbiamo messo il cuore”. Una battuta che ha fatto sorridere il concorrente nonostante la sconfitta. La risposta che lo avrebbe fatto vincere era invece "ciuffo".

Sempre ironicamente, poi, Insinna ha detto: "Ci riproveremo domani sera, con il cuore o con il ciuffo o senza cuore e senza ciuffo!”. Quella in corso è la penultima settimana di messa in onda per il gioco di Rai 1, che domenica 6 giugno chiuderà i battenti per l’estate e lascerà il posto alla nuova edizione di Reazione a catena, condotta da Marco Liorni. L’Eredità tornerà a settembre per un’altra stagione.

