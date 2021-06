Isola dei Famosi, dopo il trionfo lo sfogo di Awed: "Crisi di identità e solo 55 chili", come è ridotto dopo il reality

09 giugno 2021 a

Simone Paciello, meglio noto come Awed, ha ripreso possesso dei suoi social dopo aver vinto l'Isola dei Famosi. Il suo primo post è un messaggio di ringraziamento nei confronti dei fan che lo hanno votato fino alla fine ma anche una sorta di bilancio dell'intero percorso in Honduras: "Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. Il web ha vinto, noi abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza".

Awed ha pubblicato anche una sua foto col trofeo in mano. Uno scatto in cui è difficile non notare il suo aspetto fisico dopo 85 giorni di cibo razionato. E infatti alla fine del post, il vincitore del reality di Canale 5 ha scritto: "Grazie dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”. Poco più tardi ha pubblicato anche lo scatto che immortala la sua vittoria e ha scritto: "Attimi che restano impressi nella mente".

Durante il reality, tra l'altro, si è discusso molto del dimagrimento di Simone Paciello. Al punto che la produzione ha deciso di fare una scelta senza precedenti: aumentare la dose giornaliera di riso. Tutti i naufraghi hanno sofferto la fame a fasi alterne, soprattutto perché in pochi erano capaci di pescare e trovare del cibo. Ma il più deperito era sicuramente Awed.

