DiMartedì, la lezione della Gallavotti sconvolge Giovanni Floris: "Cambio sesso, come si costruiscono gli organi". Proprio quelli

09 giugno 2021 a

a

a

"Per cambiare sesso, la prima trasformazione è a livello ormonale. Se si vuole agire in modo più radicale bisogna intervenire a livello chirurgico. Gli ormoni sono molto responsabili del nostro aspetto. In un organismo maschile gli ormoni devono essere inibiti per ridurre la presenza maschile. E poi si immettono quelli femminili ed ecco che diminuisce la barba, la pelle diventa più liscia e crescono i seni. Al contrario se da donna si vuole diventare l'uomo bisogna fare tutto il contrario", racconta la biologa Barbara Gallavotti ospite come sempre negli studi di DiMartedì in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris.

Floris gli chiede poi dell'intervento chirurgico: "Vuol dire adeguare gli organi sessuali all'aspetto che ci sei sente. Costruire una vagina o un pene. Un intervento non banale, che deve essere fatto da mani esperte. Ci vuole un confronto psicologico prima. Non è possibile modificare il proprio corpo per poter generare dei figli. Cambiamenti difficili sono la voce e il pomo d'Adamo", spiega la Gallavotti.

"Poi c'è il laboratorio a Wuhan". Com'è nato il Coronavirus? Gallavotti, parole pesantissime | Video

Si parla poi di pubertà e la somministrazione dell'iniezione agli adolescenti per cambiare il sesso, la Triptorelina : "Non è un farmaco per cambiare il sesso, ma ritarda solo la pubertà. Serve a dare tempo ad un ragazzino o una ragazzina che si sente di appartenere ad un genere diverso da quello dove va il proprio corpo, di pensare, riflettere e di maturare e comunque è consigliato dagli specialisti ed è anche un farmaco salvavita la Triptorelina", spiega la Gallavotti davanti alle domande del conduttore del programma.

"H5N8, nuovo virus sorvegliato speciale: altissima letalità". Gallavotti, il peggiore degli allarmi: subito un'altra pandemia?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.