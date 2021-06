Denise Pipitone, Anna Corona è fregata? Chi l'ha visto, anticipazioni clamorose: quel maledetto giorno...

09 giugno 2021 a

Tra poche ore, rigorosamente in onda su Rai 3, una nuova puntata di Chi l'ha visto?, condotta da Federica Sciarelli. E il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse non può che partire, o meglio ripartire, dal caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara Del vallo, un caso tornato prepotentemente di attualità nel corso delle ultime settimane.

Secondo quanto si apprende, la Sciarelli proporrà nuovi ed esclusivi documenti sugli ultimi aggiornamenti della vicenda: la pista familiare è tornata a prevalere, tanto che l'inchiesta è stata riaperta. Nel mirino, dunque, Anna Corona e le sue figlie. Da Chi l'ha visto?, insomma, potrebbe arrivare un nuovo, e decisivo, sviluppo all'inchiesta.

E ancora, nella puntata in onda nella serata di giovedì 9 giugno, un approfondimento sul caso del calciatore Denis Bergamini, trovato morto sulla strada statale 106 jonica, in provincia di Cosenza, la sera del 18 novembre 1989: la procura ha concluso le indagini e c’è un’indagata, anche se a distanza di moltissimi anni resta avvolto nel mistero ciò che davvero avvenne in quella maledetta serata.

Dunque, nel corso della puntata, la Sciarelli proporrà gli ultimi e urgenti appelli rivolti a persone scomparse da parte delle proprie famiglie. Il programma ha anche un sito ufficiale in cui vengono pubblicati tutti gli annunci relativi a scomparse e ritrovamenti: la speranza, da anni, è che qualcuno si faccia vivo con nuove informazioni.

