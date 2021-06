Denise Pipitone, la segnalazione-choc a Storia Italiane: "La ho incontrata, parlava italiano". Ora è caccia all'uomo

09 giugno 2021 a

Una nuova segnalazione sul caso di Denise Pipitone riaccende le speranze. Ne ha parlato Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1, ripercorrendo la vicenda della bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. La conduttrice, in particolare, ha riportato la testimonianza di una persona che avrebbe riconosciuto la rom del video girato pochi giorni dopo la sparizione di Denise a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco.

Nel noto filmato veniva ripresa anche una bambina di nome “Danas”. Stando alla ragazza che si è spontaneamente presentata in questura, la donna si chiamerebbe Florina e all’epoca del loro incontro viveva in un campo nomadi nei pressi di Parigi. Le due si sarebbero viste nel 2018: la rom aveva una figlia che diceva di essere stata adottata e parlava con un accento italiano. Già prima di questa segnalazione, in realtà, in molti hanno pensato che Danas fosse in realtà Denise. E infatti la pista rom è sempre stata uno dei filoni principali dell'inchiesta sul caso.

Inoltre, qualche giorno fa a Quarto Grado, è stata mandata in onda una comparazione linguistica eseguita dal professor Luciano Romito dell'università della Calabria che riprende una frase di Denise da un video registrato nel 2004 dalla madre, Piera Maggio, confrontandola con le parole pronunciate da Danas: "Dove mi porti?". Dal confronto fatto dall'esperto è emerso che l'inflessione linguistica sarebbe la stessa. Ciò farebbe pensare che la provenienza geografica delle due bambine, la Sicilia, potrebbe essere uguale.

