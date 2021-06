Verissimo, il dramma di Ilary Blasi in lacrime: "Non sei mai pronta alla morte", il lutto che la sconvolge

12 giugno 2021 a

Una confessione a cuore aperto, quella di Ilary Blasi, in lacrime nello studio di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo - Le Storie in onda oggi, sabato 12 giugno. Un colloquio in cui la moglie di Francesco Totti si racconta, a cuore aperto, senza omettere i momenti più difficili della sua vita.

"Con il Covid - spiega infatti la conduttrice Mediaset - è successo anche a noi. Uno non è mai pronto alla morte di un genitore, non c'è un modo o un tempo. Ma il modo che è successo a mio suocero Enzo è crudele, non c'è tempo di elaborare. Sparisce in un buco nero. Sia tu che Francesco siete state fortunati, i vostri genitori vi hanno visto crescere e realizzarvi. In quel periodo ci siamo confortate a vicenda". Parole che commuovono anche la Toffanin, che soltanto pochi mesi fa aveva perso la madre.

E ancora, la Blasi si svela: "Dico pochi ti voglio bene, non lo dico neanche ai miei genitori. Mi vergogno, ma dovrei farlo. Con i miei figli penso di aver fatto un bel lavoro, i due più grandi Cristian e Chanel mi sembrano educati ed equilibrati. Il bilancio è positivo, ho riempito la mia vita di quello che volevo. Quindi non posso non sentirmi soddisfatta di quello che ho fatto. A 40 anni, ho un figlio di 16 anni, ormai indipendente. A Cristian piace parlare con noi, Chanel fa le sue apparizioni. Vive nella sua camera. Auguro ai miei figli di essere liberi. Cristian si è fidanzato da poco", conclude Ilary Blasi. Senza alcun filtro, toccante e commuovente.

