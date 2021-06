Amici, orrore in strada contro Sangiovanni: "Vergognati". Insulti e minacce, tutto per questa maglietta

12 giugno 2021 a

a

a

Sangiovanni è uno degli artisti usciti dall’ultima edizione di Amici che gode di maggior popolarità sui social e non solo. Alcune delle sue canzoni sono infatti passate su tutte le radio, ma il successo non lo protegge comunque da alcuni episodi a dir poco spiacevoli. L’ex concorrente del talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi è stato sbeffeggiato e insultato da un passante perché era vestito di fucsia.

Uomini... col trucco, le cifre del (clamoroso) effetto-Maneskin su Google: dopo aver visto Damiano così...

Quest’ultimo è il suo colore preferito, ma evidentemente per la persona che lo ha offeso pesantemente in mezzo alla strada era inappropriato per un ragazzo. “A un certo punto ho incrociato questo tipo - ha raccontato Sangiovanni sui social - e fa ‘ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. E non lo dico perché ci sto male, queste cose non mi toccano minimamente”. La sua infatti vuole essere una denuncia dell’arretratezza culturale in cui ancora versa questo Paese.

"Adesso non li voglio più". Sangiovanni, tutto è cambiato con Giulia Stabile: dopo Amici...

“Non darò mai la soddisfazione di vedermi star male e non gliela darò mai vinta - ha aggiunto il cantante uscito da Amici - me ne frego abbastanza. Volevo dirvelo solamente per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale e forse non solo nel nostro Paese. Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come vogliamo o di amare chi ci pare senza essere giudicati. Però si può combattere. So che voi siete con me - ha chiosato - grazie per il supporto e l’affetto”.

"I denti storti, il mio fisico, il carattere". Giulia Stabile, i dettagli del dramma: così è nata la vincitrice di Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.