Uomini e Donne, "quasi botte dietro le quinte, spaccate due telecamere": Maria De Filippi costretta a ripagare i danni

Una lite più che furibonda a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Illesi tronisti e corteggiatori, ad avere la peggio due telecamere. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni il fattaccio non sarebbe freschissimo e riguarda Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro, impegnati a corteggiare la stessa dama. A raccontare la vicenda è stato lo stesso Tornese, intervenuto a i microfoni di Rtl 102.5: "Ho litigato in studio con Mariano, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere".

E ancora: "Certe cose non si fanno". Una lite che ha avuto anche delle conseguenze, le due telecamere rotte appunto: "Le ha pagate Maria, la redazione", ha ammesso facendo mea culpa l'ex corteggiatore. "Ho passato un mese in depressione", ha poi proseguito Tornese ricordando un periodo buio in cui gli è "crollato il mondo addosso". Merito anche dell'aiuto che ha ricevuto. Per questo ha voluto lanciare un appello a chiunque si trovi nella sua stessa situazione, perché il problema si "può curare".

Oggi è infatti acqua passata; Tornese è innamorato, contento e felice al fianco della sua fidanzata con il quale è legato da un paio d'anni e che giura di non tradirla "mai". Sul fronte professionale poi ha da poco lanciato una linea di profumi. Ma la tv è rimarrà sempre il suo obiettivo. Nel mirino un nuovo reality e chissà che la tanto attesa proposta non arrivi. Magari questa volta meglio evitare altre discussioni con alcuni concorrenti.

