Domenica In non andrà in onda, le condizioni di salute di Mara Venier non c'entrano: il vero motivo

Mara Venier è ancora provata per l'operazione ai denti. Eppure non è questo il vero motivo dietro allo stop di Domenica In. Il programma di Rai1 da lei condotto non andrà in onda domenica 13 giugno. Il motivo? Gli Europei di calcio. Ad annunciarlo era stata la stessa conduttrice nella scorsa puntata: "La prossima settimana non andremo in onda – aveva detto – al posto di Domenica In ci sarà la partita degli Europei". In ogni caso la trasmissione pomeridiana ci terrà compagnia ancora per qualche settimana.

Proprio in questi giorni la Venier ha dovuto fare i conti con un problema di salute: "Non ce la faccio, sono tornata a casa, ma ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Faccio fatica a riprendermi. Spero di riuscire ad andare in onda da domenica 20 giugno", aveva confidato al Corriere della Sera in merito all'impianto che il dentista le ha messo lesionandole il nervo. "Doveva essere una cosa veloce - aveva proseguito -, invece è stato un intervento di 8 ore. Ero a pezzi". Adesso però la Venier vuole solo pensare a curarsi: "Le mie giornate sono davvero terribili, la mia vita è cambiata".

Ad augurarle pronta guarigione anche Alberto Matano. A La vita in diretta il conduttore ha voluto inviarle un suo saluto speciale: "Ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti a voi", è stata la premessa prima di continuare: "Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta, terribile disavventura".

