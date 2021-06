Maria De Filippi, "la soluzione è a un passo": tam-tam impazzito a Mediaset, ecco il futuro della conduttrice

14 giugno 2021 a

a

a

Maria De Filippi resterà a Mediaset. Il contratto tra Fascino, la conduttrice e il Biscione scadrà tra qualche settimana, ma l'epilogo sembra essere dei migliori. Come Dagospia aveva già anticipato il rinnovo non era scontato, un confronto era necessario. E così è stato. Secondo le indiscrezioni di Giuseppe Candela "la soluzione tra le parti sarebbe a un passo, la conduttrice e produttrice resterà a Mediaset anche per le prossime stagioni". Piersilvio Berlusconi dopo aver trattenuto Paolo Bonolis potrà finalmente chiudere la pratica De Filippi. D'altronde difficile che Mediaset rinunciasse ai programmi di successo della De Filippi. Gli stessi - conclude Candela - che "tengono in piedi Canale5".

"Sembriamo un sexy shop". Sabrina Ferilli sconvolta da Maria De Filippi, cosa le si para davanti: sfiorata la censura | Guarda

Prima ancora della De Filippi per Berlusconi c'è stata un'ardua impresa, quella di tenersi Bonolis appunto. Dalle voci circolate pare che il conduttore non abbia ceduto alle lusinghe di Viale Mazzini e rimarrà a Mediaset per altri tre anni. Chi invece potrebbe approdare alla Rai è Massimo Giletti. Dopo la chiusura di puntata di Non è l'Arena con un discorso, il volto di La7 ha lasciato intendere che potrebbe fare ritorno sulla tv pubblica. "Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena - ha commentato sul finire della trasmissione -. Sono stati quattro anni straordinari. Ciao a tutti".

"Ma quale Torre Annunziata". Prego? Cosa esce di bocca a De Martino, "razzista": si scatena il caos

Una frase che ha scatenato i più curiosi. "Pare infatti - si legge su Blogo -, da voci insistenti che abbiamo avuto modo di raccogliere, che Massimo Giletti sembrerebbe vicinissimo a tornare in Rai. Mai come in questi momenti infatti il giornalista piemontese pare ad un passo (o poco più) dal suo ritorno fra le braccia di mamma Rai, nello specifico destinazione Rai 2". Già da tempo la seconda rete della tv di Stato arranca in termini di ascolti e Giletti potrebbe essere la soluzione migliore.

Orrore in strada contro Sangiovanni: "Vergognati". Insulti e minacce, tutto per questa maglietta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.