Reazione a Catena, "la Gioconda?". Sconcerto in studio, Marco Liorni di sasso: il concorrente più ignorante di sempre

Momenti di sconcerto vero a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, da poco tornato in onda per la stagione estiva. E così, a Reazione a Catena, terminato il torneo dei campioni, oggi sono arrivate le prime due squadre, i Molluschi di Genova contro i Trilocali di Roma.

Si gioca e si arriva all'intesa vincente. Ma la squadra genovese incappa in uno scivolone che fa infuriare i telespettatori. Alla definizione "ha dipinto la Gioconda", il concorrente fa scena muta, insomma Leonardo Da Vinci proprio non gli viene in mente. Ma non è finita. Alla domanda su quale strumento suoni Allevi, il componente dei Molluschi risponde il violino. Sconcerto: Allevi, infatti, è tra i pianisti più celebri d'Italia.

Insomma, la squadra fa davvero una figura barbina. E su Twitter è un diluvio di commenti di scherno e sfottò. Da par suo, Marco Liorni, prova a consolarli: "È stata l'emozione". Sarà... Alla fine della puntata, per onor di cronaca, ci sono arrivaati i Trilocali. Ma non sono stati in grado di indovinare l'ultima parola, "confuso", che sarebbe valsa un montepremi di 6.688 euro.

