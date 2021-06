Reazione a Catena, Federico Fellini chi? Il concorrente sconcertante, Marco Liorni costretto a intervenire

17 giugno 2021 a

Due episodi hanno fatto storcere il naso ai telespettatori durante Reazione a Catena, il quiz pre-serale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il gioco sostituisce l'Eredità di Flavio Insinna per la stagione estiva ed è seguito da molti fan: sui social, Twitter soprattutto, in molti commentano in maniera affezionata la trasmissione. A sfidarsi, nella puntata andata in onda ieri, sono stati i neo campioni in carica, i Trilocali di Roma, e le Pignolette di Foligno.

Il primo episodio che il pubblico a casa non ha apprezzato riguarda la squadra dei Trilocali. Durante la performance all'Intesa vincente, infatti, i campioni sono incappati in uno scivolone che subito ha fatto il giro del web. Uno dei concorrenti, probabilmente preso dall'emozione, non è riuscito a ricordarsi nessun film di Federico Fellini e così ha scelto di passare. Immediati i commenti dei follower: "Ma come si fa a non ricordare La Dolce Vita?".

Ad accedere alla fase finale, comunque, sono state le Pignolette. Le tre concorrenti hanno giocato per 41mila euro all'ultima parola. I termini a disposizione erano "vento e giro". L'ultimo termine iniziava con "sp". Le ragazze allora hanno scelto "spinta", ma non era quella la risposta esatta. Liorni a quel punto è intervenuto per dare una spiegazione: "La parola era spira, un giro di spirale...". Anche in questo caso sono arrivati subito i commenti degli utenti di Twitter: "Ma chi ha mai usato il termine spira? Era impossibile". E ancora: "Troppo difficile".

