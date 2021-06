Reazione a Catena, "ma è lui". Lo riconoscete? Il concorrente tutt'altro che sconosciuto spiazza anche il pubblico

09 giugno 2021 a

a

a

Un concorrente già noto quello della puntata del 9 giugno di Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni e in onda su Rai 1. Si tratta di Gabriele, il capitano dei Blabla. Nulla di sorprendente visto che le prime puntate del programma sono proprio dedicate al torneo dei campioni delle scorse edizioni. Eppure Gabriele è una sorpresa anche per il conduttore. Il front-man della squadra in gioco si era fatto conoscere per la sua esuberanza e per le camicie stravaganti.

"Ci abbiamo messo il cuore". Il dramma del campione a L'Eredità, Insinna ci prova: da lacrime

Il ritorno del giovane, classe 1998, di Carate Brianza non passa dunque inosservato neanche questa volta tra i fan di Twitter. "Ma è tornato Gabriele con le sue camicie", scrive qualcuno mentre un altro gli fa eco: "Che personaggio". Stupito anche Liorni: "Ma è lui". E alla fine il look ha portato bene ai Blabla. Sono stati proprio loro ad arrivare in semifinale. La squadra lombarda non riesce, però, a indovinare l'ultima parola (questa sera era 'patito').

"Erano la sua firma?". Da Fdi, un grosso dubbio su Fedez: dopo la querela della Rai, oltraggiato il Parlamento

Nella scorsa puntata un altro grande ritorno: quello de I Tre Forcellini. La squadra nell’estate del 2019 era diventata nota ai telespettatori di Viale Mazzini per essere stata in gara per diverse settimane di fila. Uno di loro, proprio ieri, si è presentato diversamente rispetto agli anni precedenti. Tutta colpa di un piccolo infortunio. Simone si è infatti presentato con il tutore a un piede, quello destro, che si è infortunato qualche giorno prima della registrazione: "Sono caduto facendo arrampicata. Sono caduto un po’ male e mi si è girata la caviglia. Ma ci tengo a dire che si tratta di uno sport molto sicuro, quindi invito tutti a praticarlo", ha spiegato tranquillizzando il pubblico a casa.

L'Eredità, cala il sipario per Flavio Insinna: su Rai 1 ecco Marco Liorni. E a settembre... gli ultimi rumors

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.