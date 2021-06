Reazione a Catena, "cosa ha addosso": attenzione a questo concorrente, il dettaglio che sconvolge il pubblico

10 giugno 2021 a

a

a

Va avanti Reazione a Catena, il quiz pre-serale di Rai 1 che sostituisce L'Eredità di Flavio Insinna durante la stagione estiva. Al timone Marco Liorni, che oggi ha ospitato gli Amici del Var e i Tre alla Seconda, le due squadre sfidanti. Il capitano della seconda squadra, Francesco, ha riscosso un certo successo tra i fan più affezionati del programma, che subito gli hanno fatto molti complimenti su Twitter.

Reazione a Catena, "la contaminazione è nel mio destino": il più clamoroso segreto di Marco Liorni

Sui social, in particolare, in molti hanno commentato non solo la bravura del giovane, ma hanno notato anche un dettaglio particolare che lo riguarda. "Bravissimo, risponde a tutto lui anche senza confrontarsi", ha scritto un utente. Un altro invece: "Competente anche sulle catene musicali". E poi c'è chi ha fatto caso a un particolare dell'abbigliamento del concorrente: "Indossa un braccialetto arcobaleno per i diritti Lgbt, bravo!".

Alla fine del quiz sono proprio loro, i Tre alla Seconda, ad avere la meglio e a passare alle semifinali. Francesco e i suoi compagni poi sono riusciti anche a "espugnare" il gioco dell'ultima parola (oggi era corredo), vincendo così il montepremi, 2.094 euro. Nei giorni scorsi, invece, si è parlato soprattutto di Simone, membro della squadra dei Tre Forcellini, che si è presentato in studio con un tutore a un piede, quello destro, che si è infortunato qualche giorno prima della registrazione.

"Ma è lui". Reazione a Catena, lo riconoscete? Il concorrente tutt'altro che sconosciuto spiazza anche il pubblico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.