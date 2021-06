Reazione a Catena, Marco Liorni e la bomba su Amadeus: "Lui al Festival di Sanremo? Cosa penso"

11 giugno 2021 a

a

a

“Il Festival di Sanremo di quest’anno ha sfornato davvero tante canzoni di successo”: Marco Liorni, al timone di Reazione a Catena su Rai 1, ha fatto un apprezzamento sulla kermesse andata in onda qualche mese fa. Sul collega Amadeus invece ha detto: "E’ stato un grande direttore artistico. Complimenti”. La puntata del quiz pre-serale andata in onda questa sera, infatti, era basata proprio sulle canzoni dell'ultimo Festival.

"Cosa ha addosso": Reazione a catena, attenzione a questo concorrente. Il dettaglio che sconvolge il pubblico

A sfidarsi in un gioco che appassiona sempre più telespettatori sono state, come sempre, due squadre: le Regine di fiori e i Tre Forcellini. Hanno gareggiato per contendersi l'accesso alla finale del torneo dei campioni. Una delle catene musicali ha avuto come risposta uno dei brani di maggior successo del festival di quest’anno, ossia "Musica leggerissima" di Colapesce & Dimartino. Di questa canzone Marco Liorni ha mandato in onda un estratto tratto dall’esibizione dei due artisti siciliani sul palco dell’Ariston a marzo scorso. Facendo così scatenare e ballare i concorrenti in studio, i Tre Forcellini e le Regine di fiori.

Reazione a Catena, "la contaminazione è nel mio destino": il più clamoroso segreto di Marco Liorni

Alla fine della puntata, il conduttore ha informato ancora una volta i telespettatori dell’uscita in edicola, che avviene tutte le settimane, della rivista con i giochi di Reazione a catena. Intanto continua il successo in ascolti della nuova edizione di Reazione a catena: Marco Liorni con la puntata di ieri sera ha appassionato infatti quasi 3 milioni 700 mila telespettatori, con uno share superiore al 24%.

"Ma è lui". Reazione a Catena, lo riconoscete? Il concorrente tutt'altro che sconosciuto spiazza anche il pubblico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.