Oggi è un altro giorno, Edoardo Vianello e il dramma della figlia morta: "Perché ho tenuto tutto dentro", ciò che non aveva mai detto

Edoardo Vianello ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1 racconta la sua carriera a pochi giorni dal suo compleanno: giovedì 24 giugno festeggia infatti gli 83 anni. Commovente il ricordo della figlia scomparsa a 50 anni. "Il momento più triste della mia vita. Una cosa indescrivibile che ho cercato di tenere dentro di me il più possibile, perché non serve coinvolgere gli altri. Un dolore personale fortissimo". Ad aiutarlo molto nell’affrontare il dolore per una perdita tanto grave è stata la moglie Frida, "attenta a farmela ricordare quando serviva ricordarla e a farmi distrarre quando non serviva".

Si cambia argomento e si parla dell'inizio della sua carriera e di Ennio Morricone che fu il suo arrangiatore: "Ci siamo conosciuti nel '59, tutti e due sconosciuti, siamo diventati amici e quando mi è servito un arrangiatore ho chiesto a lui di farlo e abbiamo lavorato insieme per 6 anni. Mi chiamava per dirmi degli arrangiamenti e io acconsentivo sempre, solo una volta gli dissi che non andava bene, ma solo per non far vedere che dicevo sempre sì e lui si arrabbiò tantissimo", ricorda in maniera scherzosa.

Torna a parlare poi della moglie Frida, la terza moglie: "Frida ha dedicato tutta la sua vita a me, alla mia carriera. Ed è stata l'unica delle mie tre mogli ad essersi presa cura di me. Mi segue con grande attenzione e confesso di avere bisogno di una persona che si dedichi completamente a me", conclude il cantante dei Vatussi.

