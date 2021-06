Caduta Libera, la confessione di Nicolò Scalfi: "Non so se mi considerano", il sogno proibito dell'ex campioncino

23 giugno 2021 a

Ve lo ricordate Nicolò Scalfi, l'ex campione di Caduta Libera, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti? Ai tempi della sua partecipazione al format, complici le continue vittorie e il bottino incassato, divenne una sorta di star, insomma la sua popolarità schizzò alle stelle. E ora è tornato di stringente attualità: Mediaset sta proponendo le repliche delle puntate di Caduta Libera in cui Scalfi dominava.

E Nicolò torna a parlare, lo fa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove il ragazzo, 25 anni, ha parlato dei suoi sogni e dei suoi obiettivi per il futuro: tra qualche anno voglio provare a partecipare ad altri programmi, ma bisogna vedere se mi prenderanno in considerazione", ha ammesso candidamente. Insomma, il richiamo del piccolo schermo si fa sentire. Per tutti. E anche per lui. Certo, dovrà passare un po' di tempo, oppure dovrà accordarsi con la trasmissione di cui fu protagonista per avere il via libera.

Dunque, Nicolò ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione a Caduta Libera: "Mi è venuto un difetto - ha premesso -. Prima di diventare famoso per me era obbligatorio farmi avanti con le ragazze, poi hanno cominciato a farlo loro e mi sono adagiato un po’". Insomma, la celebrità che il quiz gli ha regalato lo ha un po' frenato con le donne: circostanza curiosa e peculiare, perché forse sarebbe legittimo attendersi un percorso diametralmente opposto.

