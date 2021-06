Mediaset, "Barbara D'Urso vuole prendersi una pausa": rumors-terremoto, chi arriva al suo posto

25 giugno 2021 a

È a tutti gli effetti un dominio quello di Barbara D'Urso a Canale 5. Tuttavia, la conduttrice napoletana starebbe ora pensando di prendersi una pausa, anche per dedicare più tempo alla propria famiglia, cui è stata particolarmente distante negli ultimi mesi. Non è ormai più un segreto la relazione di Carmelita con l'assicuratore Francesco Zangrillo, che inevitabilmente le sottrarrà del tempo dalle numerose conduzioni. Ora a Mediaset si ragione sulle pababili alternative: la coppia composta da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino potrebbe prendersi la fascia oraria che compete con Domenica In di Mara Venier, mentre Elisa Isoardi potrebbe condurre un nuovo programma.

Eh già, proprio l'ex fiamma del leader leghista Matteo Salvini, potrebbe diventare la conduttrice di una trasmissione che segue immediatamente la fascia oraria di Domenica In, quella che va dalle 17 alle 18.45. Questo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, spesso affidabile quando si tratta di intuire i vari giramenti di poltrone dei salotti televisivi. Sempre stando a Nuovo Tv, Barbara D'Urso potrebbe prendersi una pausa e cedere tutte le fasce orarie della Domenica di Canale 5, nelle sue mani fino a non molto tempo fa. Per occupare questi spazi si parla di Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Stefano De Martino.

Sarebbero questi i volti individuati dagli uffici di Mediaset per cercare di far schizzare alle stalle gli share televisivi. Che De Martino e Cuccarini siano addirittura in grado di battere le percentuali di Mara Venier? Difficile da dire visto il calibro della competitor ma, nel caso, i due non sarebbero affatto una sorpresa. Si tratta soltanto di voci? Staremo a vedere. Intanto Isoardi si mostra al lavoro a partire dai primi raggi di sole mattutini. La conduttrice potrebbe completare un trasferimento clamoroso dalle cucine Rai, verso un importante salotto in Mediaset. Soltanto il tempo saprà darci una risposta.

