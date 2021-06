Giovanni Ciacci, una svolta drastica: "Non mi vedrete più, è un inferno". Come si stravolge la carriera

Francesco Fredella 25 giugno 2021 a

Stop. Giovanni Ciacci si ferma. Non è un anno sabbatico, ora decide di mollare la tv e lo annuncia in occasione dell’ultima puntata di Ogni Mattina - che non ha mai brillanto per ascolti sfiorando l’1% di share.

“Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate..”, dice Ciacci. “Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”.

Ma non è che vola troppo alto? Ciacci vuole qualcosa più importante di Sanremo? Magari vorrebbe quello che ha avuto Malgioglio: il commento dell’Eurovision song contest. Ma Malgioglio, si sa, è unico ed inimitabile. Adesso Ciacci saluta tutti e sfuma anche l’ipotesi reality: nessun GfVip, nessun salottino dalla d’Urso. Molla la tv per davvero? Un’interrogativo che potrebbe far discutere: per la prova del nove bisogna attendere qualche mese. Ciacci tornerà sui suoi passi? Lo capiremo nella prossima stagione tv.

