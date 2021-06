Matteo Renzi irritato a Belve, attacca Lilli Gruber e poi minaccia di andarsene: "Sono 45 minuti di intervista"

26 giugno 2021 a

a

a

Matteo Renzi irritato da Francesca Fagnani. È successo a Belve, il programma in onda su Rai2 dove il leader di Italia Viva era ospite. Tutto è cominciato con una domanda della conduttrice sul suo aspetto fisico."Se mi piaccio? Sono consapevole di non essere bello – ha risposto – sono consapevole di essere grasso, ma sono talmente in pace con me stesso…”. E ancora: "Queste domande le faccia fare alla Gruber con Conte. Ad un certo punto la Gruber ha chiesto persino: ‘ma Conte secondo voi è sexy?’. Questa discussione non ha senso. Sono sposato, ho una moglie, comunque se vuole una risposta è no".

"Cultura diversa? No, lo zio una bestia da mandare in galera". Saman, Renzi smaschera i silenzi di Enrico Letta e Murgia

Una situazione incandescente che ha portato l'ex premier a innervosirsi oltremodo. Stando a quanto riporta Tvblog Renzi avrebbe addirittura minacciato di andarsene. Guardando a più riprese l’orologio, il senatore si è infatti lamentato con la Fagnani per gli oltre quarantacinque minuti di faccia a faccia, in seguito tagliati e aggiustati in fase di montaggio. Questi poi riproposti nei titoli di coda.

"Un vanto non essere mai stato invitato". Travaglio, veleno su Vespa e Formigli: quell'episodio nel lontano 2016...

Tornando ai tempi che furono, la conduttrice ha ricordato al leader di Italia Viva la sua presenza ad Amici, nel lontano aprile 2013, quando era all'apice della sua carriera. L'obiettivo dell'ex presidente del Consiglio era quello di rivolgere un appello ai giovani. E dove sarebbe stato meglio se non davanti alle telecamere di Maria De Filippi? In particolare a creare scalpore fu il chiodo alla Fonzie indossato. "Quel giubbotto di pelle lo scelsi da solo", ha ammesso a distanza di anni, "Non ho uno che mi segue l’abito, era un giubbottino di Versace, bellino. Ora lo usa mia figlia".

Asse Renzi-Salvini-Di Maio: il retroscena, come vogliono "imbrigliare" Sergio Mattarella per far fuori Giuseppe Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.