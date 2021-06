Tommaso Zorzi umilia Giovanni Ciacci: "Ti prego, non farlo". E telefona a Mario Draghi...

Francesco Fredella 26 giugno 2021 a

a

a

“Basta tv, mi sono rotto”: le parole di Giovanni Ciacci - durante l’ultima puntata di Ogni Mattina - scatenano di tutto in Rete. Nessuno crede al suo addio e - mentre si diffonde l’indiscrezione del suo provino al Grande Fratello Vip - Tommaso Zorzi lancia una cannonata contro Ciacci. "E’ un vero peccato che lasci la TV, è un vero peccato. Sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso. – queste le parole di Zorzi – Noi dai ti prego ripensaci, ti prego sei in tempo… ti prego fallo per noi non te ne andare, ti prego… da un ultimo annetto. Ragazzi non è un’esercitazione Ciacci molla la tv, giuro. Giovanni Ciacci se ne va, basta… non lo vedremo più, ma vi rendere conto?”, tuona il vincitore del GfVip.

Giovanni Ciacci, una svolta drastica: "Non mi vedrete più, è un inferno". Come si stravolge la carriera

Poi finge una telefonata al Presidente del Consiglio, Mario Draghi. E dice: “Pronto, parlo con la segreteria della presidenza del Consiglio? Salve sono Zorzi! Bene, lei? Bene… baci al pupo. Senta, mi passa Marione? Dottor Draghi, salve! No ma ha letto di Ciacci? Faccia qualcosa… no ma lo inserisca nell’agenda tra le cose da fare immediatamente non possiamo vivere.”

"Solo io so quanto ho sofferto, ecco chi era davvero mio padre": Little Tony, le accuse della figlia Cristiana

Cosa accadrà adesso? Ciacci dirà davvero addio a tv e social o si tratta di una strategia per far parlare di sè? Le sue parole sull’ultimo post Instagram sembrano chiare: “È stato un anno intero, lungo e faticoso . Un anno trascorso veloce e travolto da eventi che lasceranno un segno profondo nel mio cuore , oltre che nei mie polmoni . Sono tanti I grazie che devo dire per questo anno trascorso ad Ogni Mattina, grazie Adriana Volpe tu sai perché e sappi che la mia stima e amicizia rimarrà eterna . Il mio non è un addio, ma un arrivederci! grazie a tutti e soprattutto a voi telespettatori che ci avete seguito con calore e tanto, tanto amore. Poi continua: “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi lascio la televisione, basta… mi sono rotto. Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete ma più in televisione, giuro. E’ la verità, nessuno mi crede, sono giorni che lo dico.” Ma se fosse vera l’indiscrezione di un suo provino al GfVip tutto sarebbe davvero clamoroso. Staremo a vedere.

"Non riusciranno mai". Antonella Elia silurata dal Gf Vip? La frecciata alla Volpe e la Bruganelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.