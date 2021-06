Domenica In, Mara Venier: “Come i preti”, la frase che fa calare il gelo su Rai1

27 giugno 2021 a

Ultima puntata della stagione di Domenica In, che Mara Venier ha condotto in porto con enorme successo anche quest’anno. Tra l’altro potrebbe non essere l’ultima edizione condotta dalla veneziana, rimasta al timone fino all’ultimo nonostante i noti problemi scaturiti da un intervento sbagliato ai denti. Ma la Venier è tornata al suo posto su Rai1, dove ha ospitato tra gli altri Cristiano Malgioglio.

Il quale sta riscuotendo un certo successo con la sua ultima fatica musicale, che ha fatto ascoltare anche nello studio di Rai1. Dove a un certo punto ha fatto “irruzione” Vincenzo De Lucia nelle vesti di “Maretta”, la sorella televisiva della Venier. E subito è arrivata una battuta fine, che sfiora un tema di grande attualità come quello del Vaticano, tra l’altro davanti a Malgioglio: “Mara, non facciamo un pranzo della domenica insieme dal 1992. La domenica la Venier è come i preti, lavora sempre”.

Poi il siparietto con Malgioglio e i saluti di quest’ultimo, che ci ha tenuto a ringraziare la Rai per la possibilità di commentare in diretta l’Eurovision Song Contest 2021, vinto dai Maneskin. “È stato un successo enorme - ha dichiarato il cantautore - aspettavo quel momento da tantissimo tempo perché amo molto la musica”.

