Amici, dramma-Sangiovanni: "Bullizzato e umiliato, paranoia e medicinali", il "film horror della sua vita"

Francesco Fredella 29 giugno 2021

a

a

Un tremendo sfogo di SanGiovanni sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Il finalista di Amici - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 -, che nella scuola più famosa della televisione si è innamorato di Giulia Stabile (la ballerina vincitrice dell'ultima edizione), adesso racconta cose mai dette prima.

Una ferita, forse rimasta aperta, che svela in una lunga chiacchierata con il settimanale tutto dedicato al piccolo schermo. E rivela: “Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”, svela il cantante. La notizia lascia tutti senza fiato, adesso - per fortuna - SanGiovanni sta bene. Dice di essere felice, ha ritrovato il sorriso grazie a Giulia. Un passato a tratti infernale, difficilissimo per l'allievo della De Filippi che adesso potrebbe essere uno dei personaggi più forti sul mercato televisivo.

“La scuola era diventata un inferno”, spiega a Tv Sorrisi e Canzoni. "Bullizzato dai compagni”, continua. E poi la confessione sui professori che ai tempi delle Superiori gli dicevano: “Tu non combinerai mai niente nella vita”. SanGiovanni si ritirava nella sua cameretta, solo. Sognava e sperava che tutto potesse finire. Adesso è arrivato il momento del riscatto, della vittoria. Lui sta spopolando in radio con il singolo Malibù, che potrebbe essere uno dei tormentoni di questa caldissima estate. Il passato viene archiviato. Si volta pagina. Ed il riscatto artistico di questo giovanissimo concorrente fa gioire tutti.

