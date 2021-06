Alessia Marcuzzi, clamorosa rottura con Mediaset? Le voci: ecco cosa c'è dietro (e soprattutto dove andrà)

Francesco Fredella 30 giugno 2021 a

E la notizia corre. Velocemente da un sito all'altro. In pratica, dopo che si è diffusa la dichiarazione dell'addio a Mediaset da parte della Marcuzzi, è accaduto di tutto. Prospettive sul suo futuro e indiscrezioni si sono rincorse alla velocità della luce. Ma sembrerebbe, almeno dalle sue parole, un divorzio consensuale. "Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti", scrive l'Adnkronos che riprende un suo post sui social. "Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti", scrive su Instagram.

"E' per questo motivo non vi nascondo con grandissima sofferenza che ho deciso di comunicare all’Editore all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni". Eppure la vita televisiva della Marcuzzi è stata tutta improntata per il Biscione: da Colpo di fulmine, Fuego, programmi degli anni Novanta, all'Isola dei famosi. Passando per il Festivalbar e il Grande Fratello. Poi Le Iene e Temptation island. Acqua passata. Ora, però, la voce che circola è sul suo futuro. Appunto: dove e quando? Ipotesi Rai, a quanto pare, scartata (i palinsesti sono stati presentati e non c'è traccia della Marcuzzi). La tv, però, adesso vanta un'offerta che passa per Discovery, Sky, Tv8, Real Time.

Potrebbe essere questi i lidi dove approderà l'ex reginetta di Mediaset? Probabile anche un anno di stop per ricaricare le batterie. Nel suo post, l'unico che annuncia ufficialmente l'addio, la Marcuzzi preferisce parlarne direttamente con il suo pubblico. "Voglio che sia io a dirvelo prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta", precisa. Non sembra che ci siano state frizioni con Mediaset. E sul futuro resta un vero alone di mistero. Ma l'ipotesi di un suo arrivo nelle nuove televisioni si fa sempre più concreto.

