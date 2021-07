L'aria che tira, Magnani ferma la diretta e sbrocca con la firma del "Fatto": "Basta con questo tosaerba", attimi di gelo

01 luglio 2021 a

Un siparietto piuttosto curioso si è verificato durante la diretta de L'Aria che tira, condotta da Francesco Magnani in questo frangente estivo. Tra i suoi ospiti Antonello Caporale, giornalista del Fatto Quotidiano che durante il suo collegamento ha avuto dei problemi a farsi sentire per dei fastidiosi rumori di sottofondo. Tanto che a un certo punto Magnani lo ha interrotto: "Antonello, per favore affacciati e dì al giardiniere di smetterla con il tosaerba, non sentiamo cosa dici".

Dopo aver ripreso il collegamento, il giornalista si è detto dispiaciuto per l'imprevisto e si è spostato sul divano in salotto: "Noto che non ha avuto la meglio sul suo giardiniere - ha dichiarato Magnani - e infatti ha preferito spostarsi all'interno della casa, cosa per cui lo ringrazio". La replica di Caporale è stata però leggermente piccata: "Innanzitutto nego che io abbia il giardiniere, è un bravo muratore che sta lavorando nella casa di qualche vicino".

Il giornalista del Fatto ci ha tenuto a sottolineare che "si sta guadagnando onestamente il suo pane, per questo mi sono spostato io". Magnani ha risposto che gli sembrava fosse il rumore di un tosaerba, ma Caporale ha confermato la sua versione: "No, siamo a Roma, non in campagna. E non è un tosaerba".

