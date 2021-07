Reazione a Catena, sorpresa per Marco Liorni: cosa scende dal soffitto. Concorrenti in studio senza parole

02 luglio 2021 a

a

a

Una sorpresa inaspettata ha spiazzato Marco Liorni nella puntata di Reazione a Catena andata in onda ieri sera su Rai 1. Nel corso del quiz estivo, che per il momento sostituisce L'Eredità di Flavio Insinna, si sono di nuovo confermati campioni Gli Alambicchi. Poi l'episodio che ha sconvolto tutti, concorrenti e telespettatori. A un certo punto, infatti, tutti hanno guardato verso il soffitto e hanno visto scendere qualcosa dall'alto.

"C'è qualcuno sul soffitto". Marco Liorni ferma la puntata: occhio al cielo e sconcerto

Si trattava di un cestino in vimini con un cartone della pizza al suo interno. Il conduttore, divertito, ha reagito dicendo: "Allora vive davvero qualcuno sul soffitto dello studio della Rai di Napoli! È arrivata una pizza". La scatola, però, conteneva qualcos'altro. "C'è la rivista di Reazione a Catena - ha spiegato Liorni - il Gobbo di Notre Dame che vive sul soffitto gioca con la nostra rivista".

"Cali in cu***". Prego? Marco Liorni domanda, il concorrente risponde così: gelo su Rai 1

Immediati i commenti increduli e divertiti dei fan del programma: "La rivista dentro il cartone della pizza? Non ci credo". Qualcuno ha scritto: "Il regalo a sorpresa, troppo forte". Poi il gioco è andato avanti. Ad arrivare all'ultima parola, come già detto, gli Alambicchi. Ieri sera i termini a disposizione erano "Rosso e muro". I campioni, che hanno giocato per 70.500 euro, hanno risposto con "segno", ma la risposta esatta era "secco".

"E' inutile negarlo". Reazione a catena, la risposta di Marco Liorni spiazza tutti: cos'è successo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.