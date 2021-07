In Onda, David Parenzo rassicura: "Checché se ne dica, non abbiamo ancora litigato". Occhio alla De Gregorio

02 luglio 2021 a

"Checché se ne dica, non abbiamo ancora litigato". David Parenzo apre così la puntata del 2 giugno di In Onda mentre presenta i temi di giornata, nominando la nuova collega". A fianco del giornalista, nel programma di La7, c'è ora Concita De Gregorio. Tra i due non sempre scorre buon sangue e la reazione, con un sorriso forzato, della De Gregorio spiega tutto. Poi ancora, un botta e risposta tra la De Gregorio e Parenzo: "Tu sei il mio riferimento", "Allora non sei messa benissimo". Fino a quando la De Gregorio non conclude: "Lascia stare, sono messa benissimo". Proprio nell'appuntamento del giorno prima, la De Gregorio aveva fulminato il collega con un "porta rispetto" per ben due volte, a cui si è aggiunto un lapidario "lascia parlare il sindaco" che ha spiazzato il destinatario.

A scatenare la conduttrice era stato l'intervento di Parenzo durante una discussione con Antonio Bassolino e Federico Pizzarotti, quando il conduttore ha voluto proporre un confronto tra la vecchia politica di cui Bassolino è stato testimone e l’attuale situazione dei Cinque Stelle. "Cosa ha capito di tutto questo? - aveva chiesto -. Lei che viene da un partito del novecento, il Partito Comunista Italiano dove c’erano statuto, congressi. Tutti che fumavano, le mozioni, Cossutta, Ingrao. Pure nella Dc, con i dorotei". Parole che la De Gregorio aveva preso tutt'altro che bene.

Tra i due però gli screzi hanno origine ben più antica. Un esempio? Sempre la De Gregorio che annunciava così il suo arrivo su La7: "Nuova edizione. Qui è tutto nuovo tranne David". Frecciata che non era rimasta senza risposta: "Vuoi dire che sono un pezzo di antiquariato?", era stato il tentativo di Parenzo di smorzare gli animi.

