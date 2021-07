Michelle Hunziker soffia il posto a Gerry Scotti: Mediaset, ribaltone nei palinsesti di Canale 5

03 luglio 2021 a

Novità su Canale 5. Da sabato 10 luglio Michelle Hunziker prenderà il posto di Gerry Scotti. Per quella data infatti non verranno più trasmesse le repliche di The Winner Is, ma di All Together Now, il programma condotto dal volto di Striscia la Notizia e da J-Ax. Merito il format semplice e apprezzato: un concorrente si presenta di fronte a un muro di cento personalità del mondo della musica che dovranno alzarsi qualora l’esibizione dovesse essere di loro gradimento.

Nell’ultima edizione la trasmissione ha visto l'ingresso di una giuria di esperti composta da J-Ax, appunto, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Novità dal Biscione anche per l'inverno. Non c'è solo la sostituzione alla domenica di Barbara d'Urso con Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, ma anche l'addio inaspettato di Alessia Marcuzzi a Mediaset.

"Dopo 25 anni in Mediaset - ha scritto sui social - ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni". Una decisione che ha preso in contropiede anche Pier Silvio Berlusconi, che ha comunque promesso di aspettarla nella speranza che cambi in fretta idea.

