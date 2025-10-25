Stefano De Martino, "lui ne fa qualcuno in più": l'ammissione su Gerry Scotti

"La dilatazione del programma ha fatto sì che Affari Tuoi diventasse non solo un gioco ma anche un varietà": il conduttore Stefano De Martino lo ha detto al Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni a Milano. Poi ha parlato della "competizione" con Gerry Scotti, che conduce La Ruota della Fortuna su Canale 5 nella stessa fascia, l'access prime time, in cui va in onda Affari Tuoi su Rai 1.

Scotti, ospite ieri dello stesso festival, ha voluto "rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, facciamo qualcosa che non accadeva da trent'anni perché mettiamo assieme le persone". A tal proposito l'ex ballerino ha detto: "Lui è stato carinissimo con me quando è stato qui ieri. In piena onestà, lui fa qualche telespettatore in più… Diciamo che se comprassimo una casa insieme, lui ne avrebbe un pezzettino in più".