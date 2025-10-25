Stefano De Martino, "lui ne fa qualcuno in più": l'ammissione su Gerry Scotti

Libero logo
Garlasco
sabato 25 ottobre 2025
"La dilatazione del programma ha fatto sì che Affari Tuoi diventasse non solo un gioco ma anche un varietà": il conduttore Stefano De Martino lo ha detto al Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni a Milano. Poi ha parlato della "competizione" con Gerry Scotti, che conduce La Ruota della Fortuna su Canale 5 nella stessa fascia, l'access prime time, in cui va in onda Affari Tuoi su Rai 1. 

Scotti, ospite ieri dello stesso festival, ha voluto "rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, facciamo qualcosa che non accadeva da trent'anni perché mettiamo assieme le persone". A tal proposito l'ex ballerino ha detto: "Lui è stato carinissimo con me quando è stato qui ieri. In piena onestà, lui fa qualche telespettatore in più… Diciamo che se comprassimo una casa insieme, lui ne avrebbe un pezzettino in più".

De Martino, poi, ha rivelato: "Io faccio sempre dei paragoni con la cucina, perché la televisione è un po’ come il cibo: noi nel menù della serata siamo l’antipasto e dovremmo fare in modo di essere un ottimo antipasto, così da lasciare lo spazio giusto nello stomaco dei telespettatori per poter godere anche del primo, che è sicuramente la prima serata". Al termine dell'incontro il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, gli ha consegnato il suo primo Telegatto. E lui ha commentato: "Il mio primo Telegatto. Appena esco vado a comprare una lettiera dei croccantini, una coperta e me lo metto sulle gambe mentre guardo la televisione. Lo desideravo". 

