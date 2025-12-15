Vince 1 milione da Gerry Scotti, "pago le cure per mio marito"

"Mi sono tolta tanti pensieri, posso nuovamente concentrarmi sulle cose positive senza dovermi preoccupare continuamente dei problemi economici": a dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, Vittoria Licari, la concorrente che ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario, il quiz show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La donna, milanese di 69 anni, musicista di formazione classica e docente al Conservatorio ora in pensione, ha spiegato a cosa le è servito principalmente il montepremi portato a casa: "Cinque anni fa mio marito — che è molto più anziano di me — ha avuto un crollo, soffre di demenza senile: è afasico, però è bello averlo in casa, è una presenza che mi dà calore, ma ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Ci aiuta una famiglia di collaboratori peruviani, e ovviamente ha un costo. Così ho trovato quelle risorse che prima non avevo".
La 69enne ha rivelato che, dopo i familiari, i primi ad aver avvertito della vittoria sono stati "il direttore della banca e la commercialista". Poi ha confessato di esser contenta di non aver vinto questi soldi a 20 anni: "Preferisco non sia successo. Non avrei avuto la maturità e il senso critico per gestire una cifra così alta. Adesso è più difficile montarsi la testa, questo è stato il momento giusto, proprio ora che mi servono davvero".
Inoltre, ha parlato anche della risposta che l'ha portata alla vittoria. La concorrente, partendo da un incipit, "Molti anni dopo. Di fronte al plotone di esecuzione...", doveva indovinare a quale romanzo appartenesse. Le risposte a disposizione erano quattro: "Cent'anni di solitudine", "La peste", "Delitto e Castigo" e "Dottor Zivago". "Ci ho dovuto ragionare - ha ammesso -. Avevo letto La peste e Delitto e castigo, ho visto il film del Dottor Zivago ma non sapevo assolutamente di cosa trattasse Cent’anni di solitudine. Non l’avevo mai letto. Quindi ci sono arrivata con il ragionamento e andando per esclusione: la risposta esatta non poteva che essere il romanzo di Gabriel García Márquez".