Vince 1 milione da Gerry Scotti, "pago le cure per mio marito"

"Mi sono tolta tanti pensieri, posso nuovamente concentrarmi sulle cose positive senza dovermi preoccupare continuamente dei problemi economici": a dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, Vittoria Licari, la concorrente che ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario, il quiz show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La donna, milanese di 69 anni, musicista di formazione classica e docente al Conservatorio ora in pensione, ha spiegato a cosa le è servito principalmente il montepremi portato a casa: "Cinque anni fa mio marito — che è molto più anziano di me — ha avuto un crollo, soffre di demenza senile: è afasico, però è bello averlo in casa, è una presenza che mi dà calore, ma ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Ci aiuta una famiglia di collaboratori peruviani, e ovviamente ha un costo. Così ho trovato quelle risorse che prima non avevo".

La 69enne ha rivelato che, dopo i familiari, i primi ad aver avvertito della vittoria sono stati "il direttore della banca e la commercialista". Poi ha confessato di esser contenta di non aver vinto questi soldi a 20 anni: "Preferisco non sia successo. Non avrei avuto la maturità e il senso critico per gestire una cifra così alta. Adesso è più difficile montarsi la testa, questo è stato il momento giusto, proprio ora che mi servono davvero".