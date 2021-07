Il pranzo è servito, Flavio Insinna sconvolgente su Antonio Ricci: "Devo fare pace con me stesso", trauma mai superato?

05 luglio 2021 a

A cuore aperto, Flavio Insinna, il conduttore di Rai 1 recentemente tornato al timone del remake de Il pranzo è servito, lo storico format di Corrado. Insinna si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ripete che ogni paragone con Corrado sarebbe improprio. Ma, ovviamente, si parla anche di altro.

In particolare si parla nuovamente della durissima campagna che Striscia la Notizia di Antonio Ricci condusse contro di lui, con quei fuorionda ad Affari Tuoi che gli costarono molto più che qualche imbarazzo e furibonde polemiche. Per la precisione, quei fuorionda furono proposti nel 2017.

Dunque, il Corsera chiede ad Insinna se avesse mai fatto pace con Ricci, il padre-padrone di Striscia. E la risposta è molto peculiare, fa riflettere: "Vivo a Roma, non mi è capitato di incontrarlo", premette. Dunque aggiunge: "Sono una persona coscienziosa, devo fare pace con me, con il mio comportamento", aggiunge. Insomma, nessuna pace con Ricci ma nemmeno nessuna accusa. Anzi, una profonda autocritica. E parole, da parte di Insinna, che fanno pensare che quel trauma, in una certa misura, debba ancora essere metabolizzato.

