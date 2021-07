Le Iene, "fanno fuori anche Nicola Savino". Terremoto e rivoluzione totale, fuga di notizie da Mediaset sulla "coppia inedita"

08 luglio 2021 a

Rivoluzione a Le Iene a Striscia la Notizia. Un flash di Giuseppe Candela per Dagospia ha svelato alcune novità su due programmi di punta di Mediaset. “Il programma di Parenti riparte da zero - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - a differenza di quanto circolato, non ci sarà nemmeno Nicola Savino (oltre all’uscita già annunciata di Alessia Marcuzzi), si cerca una coppia inedita”.

Per ora i nomi sono top secret, sono attese novità nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, è già noto da tempo che ci saranno due volti nuovi dietro al bancone nella prossima stagione. I nomi che circolano sono sempre quelli di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che dovrebbero formare un duo assolutamente inedito.

Da settembre dovrebbero essere loro a condurre Striscia la Notizia, che nell’ultima stagione è andata un po’ in affanno dal punto di vista degli ascolti. Grandi novità riguarderanno quindi anche Le Iene, che su Italia1 stanno preparando una vera e propria rivoluzione: fuori anche Savino, oltre alla Marcuzzi, si cerca una coppia inedita anche in questo caso. Non si hanno invece notizie su un’eventuale riconferma della Gialappa’s Band.

