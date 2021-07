Chiara Ferragni "fa fuori" Stefano De Martino? Indiscrezione-bomba, terremoto in Rai

Stefano De Martino 08 luglio 2021 a

Chiara Ferragni potrebbe fare le scarpe a Stefano De Martino. Si tratta di un'indiscrezione che viene sganciata dal settimanale Oggi - diretto da Umberto Brindani. Andiamo per gradi. E' un momento d'oro per la moglie di Fedez, gli affari vanno benissimo e anche la popolarità sui social (con milioni e milioni di followers). La prima bomba del settimanale Oggi è legata alla prossima conduzione dell’Eurovision, potrebbero arrivare Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan.

E così potrebbe essere cancellata l'ipotesi De Martino. Ma, per adesso, si tratta solo di un'indiscrezione. Nulla di più. Sempre su Oggi si legge che Stefano De Martino starebbe soffrendo anche per l’arrivo di Alessandro Cattelan su Rai 1. Come dire: strada interrotta da un ingombrante conduttore. Potrebbe iniziare una vera sfida nascosta tra i due, un duello all'ultimo colpo di share. L’ex marito di Belen Rodriguez, si legge su oggi, “avverte una forte competizione nei suoi confronti”. Cattelan, dopo X-Factor, arriva in Rai con un nuovo programma cucito su misura. Potrebbe essere una vera bomba ad orologeria che offuscherà molti altri conduttori, e tra questi ci sarebbe anche l'ex ballerino di Amici.

E poi, da rumors, sembra che Stefano De Martino abbia lasciato la sua agenzia per affidarsi ad un'altra. Riconfermata la sua presenza a Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, ma forse De Martino sogna lo sbarco su Rai 1. Alcune settimane fa erano circolate notizie sul suo approdo a Canale 5 per una trasmissione della domenica in coppia con la Cuccarini. Fake news. Insomma, dietro le quinte Rai potrebbero esserci tensioni e frizioni tra Cattelan e De Martino, condizionale d'obbligo. E cosa accadrebbe se Catellan arrivasse a Sanremo? Lo scorso anno ebbe il via libera persino da Pippo Baudo. Mica poco.

