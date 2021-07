Amici, il crollo di Rudy Zerbi davanti a 2 milioni di persone: "Devo fare un bagno di umiltà", occhio alla foto

Francesco Fredella 08 luglio 2021 a

a

a

"Devo fare un bagno di umiltà": Rudy Zerbi, volto storico di Amici di Maria De Filippi (il programma in onda su Canale 5), ora riavvolge il nastro e parla di se stesso. Mea culpa virale sui social con tono critico e polemico. Nelle ultime ore Rudy condivide una storia su Instagram che diventa un siparietto molto divertente. “Prima di andare, devo farmi un bagno di umiltá e mostrarvi queste bellissime piante”, dice. Ovviamente non mancano i commenti, che diventano subito virali, legati al talent di Maria De Filippi ed a SanGiovanni di cui é stato coach durante l’ultima edizione di Amici.

Amici, tam-tam impazzito su Sangiovanni prima della finale: tutto già scritto?

Sui social Zerbi conta più o meno 2 milioni di followers ed è molto attivo soprattutto con i suoi fan (a cui risponde sempre durante le dirette o le Ig Stories). Persino il suo gatto è diventato famoso, un personaggio virale. “Ha deciso che non devo muovermi”, aveva detto qualche giorno fa. Tutto perché aveva raccontato, pochi giorni fa, di non riuscire a dormire a causa del suo gatto - ancora cucciolo - che gli si era steso addosso. “Voglio andare a dormire da circa un’ora ma lui ha deciso che non devo muovermi", aveva detto sui social mostrando tutto con una foto.

"Giallo come la faccia di chi...". Battutaccia della Pettinelli, Rudy Zerbi sbrocca: volano stracci su Canale 5

E poi c'è un altro aspetto virale lanciato da Rudy Zerby: la "Perla Blu", un fantomatico locale che spesso nominava Rudy Zerbi durante la trasmissione. Un vero tormentone. Così, Rudy, dice di essere pronto - in caso di vittoria dell’Italia all’Europeo, a festeggiare proprio lì. “Non succede…ma se succede open bar all night long per tutti al Perla Blu”, svela.



"Come è bello farlo...". Rudy Zerbi, battutaccia spinta su Arisa: la De Filippi costretta a intervenire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.