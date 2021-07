Isola dei Famosi, ricordate Nino Formicola? Una clamorosa parabola: ecco cosa fa oggi

Francesco Fredella 12 luglio 2021 a

"Nei panni di Fausto Coppi non mi era mai successo": Nino Formicola, storico attore di cabaret, torna in scena. E lo fa per la prima volta con un monologo tutto dedicato al famoso campione di ciclismo. "Ho avuto un po' di tensione, lo ammetto" - racconta a RTL102.5 News collegandosi via Zoom. Per lui, che ha sempre lavorato in coppia con Zuzzurro (Andrea Brambilla, morto nel 2013), si tratta di una vera inversione di rotta. "Ho voluto mettermi alla prova con uno spettacolo serioso, diverso da quello comico. Ed accade spesso che molti altri attori comici lo facciano con risultato sorprendenti", racconta.

Un po' come se fosse una sfida, ma anche come se fosse una vera e propria passione, Formicola decide di cimentarsi in un monologo con un risultato sorprendente. la somiglianza con Coppi è fortissima ed è lui stesso a rivelarlo dicendo: "Qualche anno fa mi fotografarono, avevo una certa somiglianza. Ma forse era più vicina a quella del fratello di Fausto". Adesso la Rete parla di lui e di questa nuova sfida. E sullo sfondo resta quell'edizione dell'Isola dei famosi vinta in modo inaspettato dal comico. Ora si parla del suo possibile arrivo a Pechino express, dopo la proposta di Franco Terlizzi (ex concorrente dell'Isola).

"E' stato lui a fare il mio nome e alla fine mi hanno chiamato. Mah, chissà", dice scherzando in diretta. Non si sbilancia più tanto e lascia aperta qualche possibilità legata ad un suo arrivo nel programma che un tempo era in onda su Rai2. "Voglio continuare a recitare", avverte. Quindi, se dovesse decidere di partire per Pechino Express, significa che il teatro continuerà in ogni modo a farlo. Senza alcun tipo di rinuncia, magari con un nuovo ruolo dopo la sperimentazione del monologo.

