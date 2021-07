Anna Tatangelo, "nulla in comune con lei". Mediaset bollente parole pepate su Barbara D'Urso

20 luglio 2021 a

Su Canale 5, nella prossima stagione televisiva, ci sarà Anna Tatangelo che andrà in onda con il programma Scene da un Matrimonio, che negli anni Novanta era stato portato al successo da Davide Mengacci. "Non mi piacciono le polemiche", dice la cantante in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni. Il riferimento è ad alcune voci che circolano sul web secondo le quali avrebbe preso il posto di Barbara d’Urso nella domenica di Canale 5. Lei ha replicato così a questi rumors: "Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti".

Secondo Anna Tatangelo insomma il paragone con Barbara d’Urso non regge, perché le due donne sono diverse e conducono programmi diversissimi, quindi nessuna delle due prenderà il posto dell'altra. La cantante comunque sarà in onda su Canale 5 anche in prima serata, perché farà ancora parte della giuria di All Together Now.

La cantante ha spiegato che Scene da un matrimonio è un progetto ancora da definire. Le idee sono tante, resta da capire che forma prenderanno fino al giorno in cui andrà in onda. Di una cosa è certa: "Sicuramente racconterà anche me stessa", ha dichiarato. Ci sarà insomma anche un po’ di Anna nel programma e la nuova edizione verrà studiata e costruita su misura per lei. Senza dubbio uno dei desideri della Tatangelo è che il pubblico riesca a conoscerla anche come persona oltre che come artista.

