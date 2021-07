Uomini e donne e la tronista trans, Jessica Antonini: "So chi potrebbe corteggiarla"

23 luglio 2021 a

a

a

"So chi potrebbe corteggiarla". Jessica Antonini si lascia andare a n commento tra l'ironico e il feroce dopo aver appreso la notizia che nella prossima edizione di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ci sarà una tronista trans. La quale è uscita allo scoperto su Instagram e ha dichiarato di non vedere l’ora di affrontare questa nuova avventura. E Jessica Antonini ha colto la palla al balzo per fare una battuta che sa di frecciata al suo ex fidanzato Davide Lorusso. Sempre sul suo profilo Instagram ha detto di sapere già chi potrebbe andare a corteggiare la tronista trans di Uomini e Donne: “Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare…”.

"Era uomo, ora è donna". Uomini e Donne, notizia bomba sul tronista: ecco chi è

L’ex tronista di Maria De Filippi, la quale ha attaccato duramente l’ex fidanzato giusto qualche giorno fa, ha dichiarato che è evidente il nome al quale fa riferimento: “E’ chiaro a chi mi riferisco, anche se non è scritto…Comunque nessuno si strappa i capelli…”

"Frequenti sbandate". Gianni Sperti, indiscrezione maliziosa: cos'è successo (e con chi) dietro le quinte

Jessica Antonini ha poi concluso questo suo lungo sfogo su instagram affermando di volere un uomo di un certo tipo al suo fianco, e non certo chi non ha le idee ben chiare (si rivolgeva ancora una volta al suo ex Davide Lorusso?): “Già detto: ho bisogno di un uomo non di un senza pa**e…”

Questa mora? Una grossa sorpresa in bikini: ecco la copertina più piccante dell'anno | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.