In Onda Estate, Concita De Gregorio e il video di auguri a Mattarella: un minuto di imbarazzo in diretta

24 luglio 2021 a

a

a

Anche David Parenzo e Concita De Gregorio, a In Onda estate su La7, fanno gli auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi 80 anni. "Sappiamo che quando è partito dalla Sicilia una sola cosa ha portato con sé, i dischi in vinile della sua cantante preferita che di tanto in tanto, quando ha tempo, la sera ascolta ancora, rigorosamente su vinile e rigorosamente al giradischi", annuncia commossa Concita, lanciando il servizio-regalo "preparato per lei da Giordano Giusti e tutta la nostra redazione".

Parenzo cita Fedez, a che livello è la sinistra. In studio gli ridono in faccia | Video

"Auguri presidente", chiosa con occhi lucidi la penna di Repubblica. Siamo quasi al livello di Marilyn Monroe con John Fitzgerald Kennedy, un atto d'amore incondizionato in un clima molto nostalgico e vintage, quasi da musicarello anni Sessanta.

Già, perché la colonna sonora è quella dell'immensa Mina, la cantante preferita del presidente. Sulle note di Mi sei scoppiato dentro il cuore, classico del 1966 che immaginiamo abbia accompagno le estate e gli inverni del giovane Mattarella, scorrono le immagini grondanti romanticismo, del Capo dello Stato che ammicca alla telecamera durante i discorsi di Capodanno o mentre esulta alla Pertini durante la finalissima dei Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, a cui ha assistito in tribuna a Wembley dando spettacolo in mondovisione. Proprio quel momento, secondo molti commentatori, ha fatto salire alle stelle il gradimento di Mattarella tra gli italiani. Nel cuore di Concita invece c'era da sempre.

"Tu non conosci i giudici!", "Follia". Senaldi perde la pazienza e Parenzo si lascia andare a questo gesto. Caos in studio | Video







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.