Ginevra Pisani de Il pranzo è servito? Vita stravolta in pochi secondi: la foto sconvolgente

Vita stravolta per Ginevra Pisani? Stiamo parlando della bellissima ex Uomini e Donne, poi professoressa de L'Eredità di Flavio Insinna e oggi valletta de Il Pranzo è Servito, sempre su Rai 1 e sempre con Insinna.

Il punto è che la Pisani, nelle ultime ore si è mostrata così come potete vedere qui sotto: su Instagram, eccola fasciata in un abito da matrimonio. E a corredo del post ecco una emoj di un anello. Insomma, tutto fa pensare che la 23enne campana stia per sposarsi, che insomma il fidanzato Paolo, storia uscita allo scoperto solo di recente, le abbia chiesto la mano.

La foto, oggettivamente, sembra lasciare ben poco spazio ai dubbi: fiori d'arancio in arrivo. E a sorpresa: nessuno se lo aspettava, e i commenti dei fan in calce alla foto stanno lì a dimostrarlo. Stupore, congratulazioni e affetto.

Insomma, si viaggia a gonfie vele verso il matrimonio con Paolo, di professione medico, che la ha letteralmente stregata. Paolo, per inciso, non è un ex protagonista di Uomini e Donne, ma è un amico di Oscar Branzani, ex tronista che nel suo percorso si legò ad Eleonora Rocchini. E anche Branzani ha preso parte agli auguri social in calce al post con abito da sposa della Pisani.

