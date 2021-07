Reazione a Catena, proprio allo scadere... Vergogna su Rai 1, Marco Liorni massacra le concorrenti: gelo in studio

28 luglio 2021 a

Un gesto delle concorrenti di Reazione a Catena, noto quiz a premi estivo di Rai 1, ha mandato su tutte le furie i fan della trasmissione. Anche il conduttore del programma Marco Liorni, ha espresso il proprio disappunto riguardo al comportamento delle concorrenti: "Sono state sleali", ha commentato. Ma andiamo per ordine. A sfidarsi nella puntata di ieri, martedì 27 luglio 2021, sono stati i campioni in carica Dietro le Quinte e le neo concorrenti Ravioles. Un match tutto piemontese, ma che durante l'intesa vincente ha fatto discutere non poco per un gesto proprio delle Ravioles.

I Dietro le Quinte riescono a totalizzare dieci risposte esatte. Tocca poi alle Ravioles che, a pochi secondi dallo scadere del tempo, riescono a superare di una parola i campioni. A questo punto, il fatidico gesto. Secondo quanto recita il regolamento del gioco, anche una volta superati gli avversari, bisogna giocare correttamente fino alla fine, senza perdere tempo di proposito per evitare di incappare in eventuali errori. Le ragazze piemontesi usano tuttavia i due "passo", proprio allo scadere, decidendo di non giocare due parole non proprio impossibili da indovinare: Raffaello e cassiera.

A notare la strategia delle ragazze anche il conduttore Liorni che le riprende: "Non si può fare melina". Alla fine sono proprio le Ravioles ad avere la meglio e a diventare le nuove campionesse. Le nuove concorrenti non riescono comunque a indovinare l'ultima parola (parallelo), perdendo la cifra di 8mila euro. Non si sono fatti attendere i commenti dei fan che si sono così riversati sui social, riguardo al trucchetto messo in atto dalle Ravioles: "Sono state sleali, non si può perdere tempo di proposito", e ancora: "È stato scorretto". "Dispiace per i Dietro le Quinte, erano bravi".

