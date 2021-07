Uomini e Donne, il dramma di Sabrina Ghio: "Presa a schiaffi mentre dormivo, temo per la mia incolumità"

29 luglio 2021 a

“Sono seriamente preoccupata per la mia incolumitá, ho rischiato l’infarto stanotte”: le parole di Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - , fanno venire le palpitazioni a tutti. A quanto pare la colpa è del suo compagno Carlo Negri, che offre di sonnambulismo. Sabrina racconta su Instagram quello che è successo: durante il Carlo si é alzato ed ha iniziato a parlare. Poi si è messo ad urlare, sempre nel cuore delle notte, prendendo addirittura a schiaffi Sabrina. Tutto in modo inconsapevole. “Tremavo come una foglia”, continua a raccontare l’ex tronista. “A mano aperta mi dá dei ceffoni in faccia fortissimi (…) io gli dico Carlo mi hai menato, lui in preda al sonno mi chiede scusa”.

Il sonnambulismo è un fenomeno molto frequente e in questi ultimi anni sembra che ne soffrano migliaia di persone. Molte di queste, quando si svegliano, non ricordano nulla. “Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male“, continua a raccontare la Ghio. Secondo gli ultimi dati c’è una “forbice” di persone, compresa tra il 15 e il 30 per cento dell’intera popolazione, che soffre di sonnambulismo almeno una volta nella vita. Si tratta di un disturbo che dolo i 10 anni di età sparisce.

Ultimamente Sabrina ha parlato anche dei suoi problemi di salute. “Non sono ancora pronta a tirare un sospiro di sollievo dopo aver scoperto l’esito della biopsia, che ha rivelato un processo tumorale in atto, sono in attesa di sapere come procedere. Mi è stato detto che nel giro di tre o quattro mesi quello che ho si sarebbe trasformato in un tumore e il medico, a fine agosto, dovrà valutare se il problema è stato risolto con la seduta di laser a cui mi sono sottoposta o se prendere dei provvedimenti diversi. Ho deciso di non andare più a fondo riguardo a ciò che ho, perché non mi sento ancora pronta per affrontare questo argomento in modo del tutto chiaro. Ho tenuto a lungo tutto questo solo per me, finché l’ennesimo commento di chi mi giudicava vedendomi al mare, ho deciso di aprirmi”, ha raccontato Sabrina. Per lei sono stati anni molto difficili. Ora, però, sembra che abbia ritrovato il sorriso.

