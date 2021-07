Estate in diretta, "l'erba del vicino è sempre più...": l'ospite lo ha detto davvero, gelo di Roberta Capua

31 luglio 2021 a

Uno scivolone ha messo in imbarazzo Roberta Capua a Estate in diretta su Rai 1: il suo inviato, Alessio Poeta, ha sbagliato un proverbio. O meglio, ne ha proposto una versione "riadattata". La gaffe è avvenuta mentre in studio si parlava di amicizia. "Vi siete mai innamorati del partner di un amico o di un’amica?”, ha chiesto la conduttrice. “Sempre - ha risposto il giornalista di gossip - l’erba del vicino è sempre più buona”.

A quel punto la Capua è intervenuta subito, cercando di correre ai ripari: "Più verde, l’erba del vicino è sempre più verde”. Ma ormai la gaffe è fatta e in studio non resta che prenderla a ridere. Ad alleggerire ulteriormente il clima è stato il comico Antonio Giuliani: “Vorrei sapere dov’è quel giardino”. Poco prima di questo episodio, nel talk pomeridiano di Rai 1 si era discusso anche del ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck a vent’anni dal loro primo flirt: “E’ una trovata pubblicitaria – aveva assicurato Poeta – non le credete”.

Giornalista e redattore del settimanale Chi, Poeta è un opinionista fisso a Estate in diretta. In passato, però, è stato spesso ospite a Vieni da me, sempre su Rai 1, e a Ogni Mattina, su Tv8, dove un anno fa fu protagonista di una clamorosa lite con Vittorio Sgarbi.

