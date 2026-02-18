Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari Tuoi, bigliettino a luci rosse di Benedetta: "Ti tampono io". Gelo in studio

di
Libero logo
mercoledì 18 febbraio 2026
Affari Tuoi, bigliettino a luci rosse di Benedetta: "Ti tampono io". Gelo in studio

1' di lettura

Oggi, mercoledì 18 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Si chiama Mauro - per gli amici "Mago Merlino" -, viene da Firenze ed è un cuoco della compagnia del 1500.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Benedetta, viene da Campobasso, è in cerca di occupazione ed è mamma di Nicolò. Ha deciso di partecipare insieme a suo marito. Lui si chiama Maurizio e viene da Campobasso. Loro si sono conosciuti perché lui ha lasciato un bigliettino sulla sua macchina. "Perdonami, facendo una retromarcia ho tamponato la tua macchina, se vuoi essere tamponata anche tu...". Insieme hanno giocato col pacco numero 14. 

Affari tuoi, Sara umiliata: "Vuol dire che..."

Finisce malissimo l'avventura di Sara ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da S...

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "In questo periodo storico quel racconto è squallido e sessista. Stefano ha sbagliato anche a commentare. Ma la colpa è soprattutto di chi ha montato la puntata", "Io comunque sono ferma alla storia di questi due, voglio sapere com’è andata: lei trova il biglietto e lo mette via, il padre lo trova sistemandole la macchina, lo chiama e…?", "Sto ancora pensando alla lettera di lui ..ahahahahaha sono morta", "io piuttosto avrei preferito pagare da sola il danno".

Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo

La prima volta di Herbert Ballerina, la prima di Stefano De Martino. No, non quella che potrebbero intendere i più...
tag
affari tuoi
stefano de martino

Assegno Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo

Sui titoli di coda Affari tuoi, Sara umiliata: "Vuol dire che..."

Le parole nel mirino Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

ti potrebbero interessare

L'Eredità, Gabriella trionfa tra gli insulti: "Ingiustizia". Cosa è successo ai 100 secondi

L'Eredità, Gabriella trionfa tra gli insulti: "Ingiustizia". Cosa è successo ai 100 secondi

Redazione
La Pennicanza, Fiorello punge Al Bano: "Come ti chiamavano"

La Pennicanza, Fiorello punge Al Bano: "Come ti chiamavano"

Redazione
Mauro Corona umiliato da suo padre: "Fallito, vai a lavorare". E il libro nel fuoco

Mauro Corona umiliato da suo padre: "Fallito, vai a lavorare". E il libro nel fuoco

Roberto Tortora
Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo

Affari tuoi, cosa scrive Herbert Ballerina: cala il gelo