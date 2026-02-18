Affari Tuoi, bigliettino a luci rosse di Benedetta: "Ti tampono io". Gelo in studio

Oggi, mercoledì 18 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Si chiama Mauro - per gli amici "Mago Merlino" -, viene da Firenze ed è un cuoco della compagnia del 1500.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Benedetta, viene da Campobasso, è in cerca di occupazione ed è mamma di Nicolò. Ha deciso di partecipare insieme a suo marito. Lui si chiama Maurizio e viene da Campobasso. Loro si sono conosciuti perché lui ha lasciato un bigliettino sulla sua macchina. "Perdonami, facendo una retromarcia ho tamponato la tua macchina, se vuoi essere tamponata anche tu...". Insieme hanno giocato col pacco numero 14.