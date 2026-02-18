Affari Tuoi, pesante accusa a Stefano De Martino: "Squallido e sessista"

Libero logo
di
mercoledì 18 febbraio 2026
1' di lettura

Mercoledì 18 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Toscana: Mauro, soprannominato dagli amici “Mago Merlino”, originario di Firenze e cuoco in una compagnia storica che rievoca il Cinquecento.

La protagonista della serata è stata però Benedetta, pacchista per il Molise. Vive a Campobasso, è attualmente in cerca di occupazione ed è mamma di Nicolò. Per affrontare la partita ha scelto di partecipare insieme al marito Maurizio, anche lui di Campobasso. La loro storia ha incuriosito il pubblico: si sono conosciuti dopo che lui le lasciò un biglietto sull’auto, a seguito di un piccolo tamponamento, con una frase ironica che ha fatto discutere. I due hanno giocato con il pacco numero 14.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "In questo periodo storico quel racconto è squallido e sessista. Stefano ha sbagliato anche a commentare. Ma la colpa è soprattutto di chi ha montato la puntata", "Io comunque sono ferma alla storia di questi due, voglio sapere com’è andata: lei trova il biglietto e lo mette via, il padre lo trova sistemandole la macchina, lo chiama e…?", "Sto ancora pensando alla lettera di lui ..ahahahahaha sono morta", "io piuttosto avrei preferito pagare da sola il danno". 

tag
affari tuoi
stefano de martino

