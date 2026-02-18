Affari Tuoi, pesante accusa a Stefano De Martino: "Squallido e sessista"

Mercoledì 18 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Toscana: Mauro, soprannominato dagli amici “Mago Merlino”, originario di Firenze e cuoco in una compagnia storica che rievoca il Cinquecento.

La protagonista della serata è stata però Benedetta, pacchista per il Molise. Vive a Campobasso, è attualmente in cerca di occupazione ed è mamma di Nicolò. Per affrontare la partita ha scelto di partecipare insieme al marito Maurizio, anche lui di Campobasso. La loro storia ha incuriosito il pubblico: si sono conosciuti dopo che lui le lasciò un biglietto sull’auto, a seguito di un piccolo tamponamento, con una frase ironica che ha fatto discutere. I due hanno giocato con il pacco numero 14.