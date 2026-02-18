L'Eredità, Gabriella trionfa tra gli insulti: "Ingiustizia". Cosa è successo ai 100 secondi

Oggi, mercoledì 18 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Luciano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Marzia alla terza sera, Federica da Roma, Gabriella da Asti, Samuel da Abbiategrasso, Valeria da Pavia e Lorenzo da Firenze. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa a inizio puntata. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.
Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Gabriella. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 160mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Portare", "Famiglia", "Estera", "Squadra" e "Militare". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Divisa". Ed era proprio la soluzione. Festa in studio.
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ai 100 secondi Gabriella ha dato giusto qualche risposta alle domande più semplici..anche perché l'altro non sapeva proprio nulla. Alla ghigliottina non dimezza e vince... Gridalo forte Carramba che fortuna!!", "Contento per lei, anche se è un'ingiustizia che concorrenti molto più validi non abbiano vinto niente (penso al povero Francesco) e questa al primo colpo becchi un sacco di soldi", "Posso dire che, per le risposte che ha dato o non dato al duello, non se li merita per niente?".