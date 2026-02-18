Milano-Cortina, super Fontana: conquista l'argento davanti a Meloni

La staffetta femminile 3000 metri short track con Arianna Fontana ha conquistato l'argento a Milano Cortina. L'olimpionica azzurra raggiunge così 14 medaglie ai Giochi, superando il record di 13 di Edoardo Mangiarotti e diventando la più vincente di sempre ai Giochi. La staffetta composta da Arianna Sighel, Gloria Ioratti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti ha chiuso alle spalle della Corea oro. A chiudere il podio il Canada, bronzo.

A sorpresa al Forum, per fare il tifo per gli azzurri dello short track, tra cui Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana impegnatacon le ragazze della staffetta, è arrivata anche la premier Giorgia Meloni. Con lei il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il ministro Andrea Abodi e il sindaco Giuseppe Sala.

Con l'argento della staffetta femminile di short track Arianna Fontana conquista la sua 14esima medaglia olimpica, diventando l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi. Il record dal 1960 era detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti. La 'freccia bionda' lo aveva raggiunto giovedì scorso con l'argento individuale nei 500 metri, dopo l'oro della staffetta mista conquistato appena due giorni prima nella staffetta mista. Quattordici medaglie collezionate nel corso di sei Olimpiadi, da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026, dove Fontana ha ancora da gareggiare sui 1.500, distanza in cui ha vinto l'argento a Pechino quattro anni fa.